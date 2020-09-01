Перемирие на Донбассе нарушили дважды за сутки

На протяжении 31 августа российские террористы два раза нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Стрельба была зафиксирована возле двух населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. По их информации, огонь из стрелкового оружия был замечен вблизи Водяного. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета велись у Авдеевки.

В штабе уточнили, что провокации противника не несли угрозы украинским защитникам. Именно по этой причине подразделения ОС оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.

“Подразделения Объединенных сил, придерживаясь условий прекращения огня, готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, – заверили в штабе ООС.

При этом следует добавить, что по информации офицера ВСУ Анатолия “Штирлица” Штефана небоевые потери оккупантов составили 10 человек.

Как ранее сообщал PolitUA, за первый месяц перемирия на Донбассе, террористы нарушили режим прекращения огня более семисот раз.