Число заболевших COVID-19 увеличилось на 2000 человек

в Украине продолжают удерживаться высокие темпы по новым заражениям коронавирусом в сутки. Растет количество летальных исходов.

2088 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 подтверждено в Украине 31 августа, в последний день лета умерли от осложнений коронавируса 48 больных, а 688 человек выздоровели, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

В Харьковской области за последние сутки диагностировали больше всего больных – 262 человека. 3 человека умерли от осложнений коронавирусной болезни.

В Одесской области болезнь обнаружили у 211 человек, 6 больных умерли за эти сутки.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

Во Львовской области – 193 новых случая и 8 летальных.

В Тернопольской области – 180 случаев заболевания, 1 человек умер.

В Киеве – 176 новых случаев, 5 летальных. Кроме того, в Киевской области за сутки выявлено 86 больных с коронавирусом, 1 человек умер.

В Ивано-Франковской области – 169 новых случаев, 4 летальных.

В Черновицкой области – 117 новых больных, 5 человек умерли от осложнений.

В Черниговской области, где в воскресенье 30 августа подтвердили 117 новых случаев, за сутки 31 августа зафиксировали 47 новых случаев.

За все время пандемии, то есть с начала марта, в Украине обнаружили 123 303 случая заболевания COVID-19 из этих больных 2 605 умерли, а 57 802 выздоровели.

Сейчас коронавирус пытаются преодолеть 62 896 жителей Украины.

При этом, по состоянию на 31 августа во мире подтвердили 239 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За числом зарегистрированных больных за сутки Украина на 15 позиции среди других стран, свидетельствуют данные «Worldometers».

Больше всего новых заражений зафиксировали в Индии – 68 тысяч. В Бразилии обнаружили 48,5 тысяч случаев, в США – более 38 тысяч, в Аргентине – более 9 тысяч.

В Украине, Бангладеш, Испании и Израиле зарегистрировали более 2 тысяч новых больных.

Также 30 августа от осложнений заболевания умерли 4047 человек.

Всего за время пандемии диагностировали 25,6 млн случаев заражения, из них 854 тысяч – летальные.

Сейчас вылечились 17,9 млн больных.