Решение КС побоку: Сытник отказался быть уволенным

Сытник не удивлен решение Конституционного суда о его увольнение. В то же время он подчеркнул, что это не решение не означает его увольнения.

Для директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника не было неожиданным решение Конституционного суда о неконституционности его назначения на должность тогдашним президентом Петром Порошенко. Сытник заявил об этом в интервью «Радио Свобода».

«Для меня точно не было неожиданностью, потому что мы видели как постоянно идет лоббирование этого решения», – заявил Сытник.

«Поэтому, в принципе, сказать, что мы удивлены этим решением – не удивлены. В то же время, нужно отметить, что это впервые в истории Украины Конституционный суд рассмотрел вопрос конституционности не вступившего нормативного документа, а акта индивидуального действия», – подчеркнул он.

На прогнозируемость решения КСУ также влияли прошлые заключения судей, в частности об отмене ответственности за незаконное обогащение.

Глава бюро добавил, что такое решение не влечет за собой юридических последствий, а потому не означает прекращение его полномочий.

В то же время Сытник утверждает, что вопросы, касающиеся НАБУ, Конституционный суд рассматривает не в пользу государства или бюро.

Кроме того, директор бюро связывает решение КСУ с делом «пленок ОАСК».

«Лично я могу сказать, что очевидная связь даже в отношении тех пленок, которые мы обнародовали, какая связь между ОАСК и Конституционным судом, поэтому причины этого решения понятны», – сказал Сытник.

Напомним, что в субботу суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ. Нового руководителя Бюро должен назначить Кабинет министров.