Минная война продолжается: в Житомире взрывали поезд

На Житомирщине неизвестные пытались подорвать поезд с горючим. Из-за взрыва деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Пострадавших нет.

В Коростенском районе Житомирщины во время движения грузового поезда, перевозившего нефтепродукты из Беларуси, были подорваны железнодорожные пути. В результате взрыва деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Сообщается, что 31 августа около 15:20 в Нацполицию поступило сообщение о повреждении пути на перегоне Бехи-Сокорики в Коростенском районе Житомирской области. На место происшествия прибыли полицейские, взрывотехническая служба ГУНП области, сотрудники регионального Управления СБУ, спасатели, железнодорожники. Также выехали следственно-оперативные группы Коростенского отдела полиции и ГУ Нацполиции Житомирщины.

«Предварительно установлено, что во время движения грузового поезда сообщением Калинковичи – Коростень произошел взрыв на путях и их повреждение. В то же время поезд, перевозивший нефтепродукты, повреждений не получил. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе СБУ, следователи Управления СБ Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ инсценировала убийство IT-специалиста и задержала заказчика. Заказчика задержали в Одессе сразу после передачи «киллеру» денег.