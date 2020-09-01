Первый звонок 2020: как в школах Украины пройдет 1 сентября

В условиях карантина День знаний в этом году сильно изменился.

Сегодня, 1 сентября, в Украине начинается новый учебный год. Разумеется, пандемия коронавируса серьезно изменила условия обучения. Как Первый звонок проходит в условиях карантина – в материале PolitUA.

День знаний 2020: где разрешили линейки

Как объяснили в пресс-службе Министерства образования, учебный год 2020 стартует в школах “зеленой”, “желтой” и “оранжевой” карантинных зон. Там образовательные учреждения будут работать в стандартном режиме, с учетом ряда новых санитарных норм.

А вот от проведения традиционной линейки на День знаний Минобразования рекомендовало отказаться. При этом не все школы прислушались к совету министерства и торжественные мероприятия для первых и одиннадцатых классов, вне зависимости от уровня карантинной зоны все же состоятся 1 сентября.

Формат празднования, при этом, должен как минимум соответствовать эпидемическим мерам безопасности: соблюдение социальной дистанции, наличие масок и т.д. Кроме того, в МОН предложили взять темой первого урока правила безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Требования МОЗ к работе школ

Маска: обязательно ношение маски при входе в здание школы и на переменах (исключением являются ученики 1-4 классов), при этом разрешается использование самодельных масок.

Антисептические средства: должны быть в наличии на входе в школу;

Запрет на вход: для провожающих в школу ребенка;

Дезинфекция: все здание школы должно регулярно обрабатываться после окончания занятий, а также каждое помещение должны проветривать минимум десять минут после каждого урока;

Мытье рук: обязательно для учителей, учеников и школьного персонала перед началом каждого урока;

Социальная дистанция: занятия должны проводиться в помещениях с наибольшей площадью, а по возможности – на улице;

Температурный скрининг: контроль температуры обязателен для всех педагогов до начала рабочего дня;

организация гибкой структуры образовательного процесса с возможностью изменения сроков каникул в зависимости от эпидситуации;

Дополнительная защита: в “оранжевой” зоне учителям рекомендуют использовать защитные щитки, при этом в “зеленой” и “желтой” зонах достаточно соблюдения социальной дистанции.

Столовые: формат “шведского стола” в столовых запрещен, но возможен “сэндвичный” тип питания;

Школьный транспорт: школы обязаны организовать перевозку школьников с соблюдением общих санитарных норм, а количество пассажиров в транспорте ограничено числом сидячих мест;

Самоизоляция:в случае, если коронавирус будет выявлен хотя бы у одного ученика, весь его класс отправляется на самоизоляцию.

Учеба в “красных” зонах

В регионах Украины с высоким уровнем заболеваемости СOVID-19 (“красные зоны”) работа образовательных учреждений запрещена. Там учебный процесс организуется в дистанционном режиме как минимум на 14 дней, до момента следующего пересмотра карантинного зонирования.

Напомним, что государственная комиссия по ТЭБ и ЧС с 31 августа до 14 сентября установила “красный” уровень эпидемиологической опасности в следующих районах:

Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский,Тысменицкий районы);

(Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский,Тысменицкий районы); Тернопольская область (Бережаны, Чертков, Бережанский район);

(Бережаны, Чертков, Бережанский район); Черновицкая область (Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий районы);

(Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий районы); Ровенская область (Острог, Дубно, Костопольский, Радивиловский р-ны);

(Острог, Дубно, Костопольский, Радивиловский р-ны); Одесская область (Измаил, Беляевка).

Первый звонок в Киеве

По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентина Мондриевского, в этом году первый звонок в украинской столице пройдет вовремя. Все киевские школы к началу учебного года 2020 готовы.

“Закуплены все необходимые дезинфицирующие средства, одноразовые полотенца, жидкое мыло – все, что предусмотрено рекомендациями МОЗ”, – заверил Мондриевский. он подчеркнул, что город выделил на это более тридцати миллионов гривен.

Также он добавил, что будут открыты все возможные входы в школу, чтобы разные классы могли отдельно заходить в школу. То есть школы Киева учли все рекомендации главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Каникулы вместо дистанционного обучения

Школьникам Ивано-Франковска решили продлить летние каникулы до 11 сентября, вместо организации дистанционного обучения. В городе Калуш, Ивано-Франковской области, старт учебного года тоже отложили – там каникулы было решено продлить еще на две недели, частично за счет зимних каникул.

Ранее PolitUA рассказывал, сколько стоит обучение одного школьника в Украине.