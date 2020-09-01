Он построен из американских и отечественных комплектующих.

Украинский авиазавод ГП “Антонов” успешно выпустил первый серийный транспортный самолет, в котором нет российских деталей. Он полностью собран из украинских и американских комплектующих.

Как передает “Укринформ”, об этом сообщил президент компании Александр Лось. По его словам, речь идет об Ан-178.

“Это первый самолет, состоящий без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков”, –объяснил он.

Директор также уточнил, что примерно две трети оборудования были предоставлены американскими корпорациями, а еще треть сугубо украинская.

“На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу”, – подчеркнул президент “Антонова”.

Напомним, что Ан-178 – это ближнемагистральный турбореактивный транспортный самолет. Он был разработан на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200). Создание самолета началось еще в 2010 году, а в свой первый полет он отправился в мае 2015-го.

Как ранее сообщал PolitUA, “Укроборонпром” уволил директора ГП “Антонов”.