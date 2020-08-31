Зеленский пожурил фракцию, но распускать не собирается

Зеленский считает, что оснований для роспуска Рады пока нет. Президент выступил на съезде партии «Слуга народа» и похвалил монобольшинство.

Президент Владимир Зеленский считает, что пока нет оснований для роспуска Верховной Рады. Он заявил об этом во время своего выступлении на внеочередном съезде партии «Слуга народа».

«Год назад – в первый день вашей (нашей) работы под куполом – я сказал, что эта Верховная Рада точно войдет в историю. Правда, есть два варианта: как парламент, сделавший все, чего не сделали все политики за 28 лет, или как парламент, просуществовавший меньше всего», – заявил президент.

«Можно ли сказать, что вы прошли первый путь? Пока еще нет. Но ключевое слово – пока. Можно ли сказать, что вы движетесь ко второму сценарию? Пока тоже нет, слава Богу. Но ключевое – пока», – сказал Зеленский.

Он отметил, что этим парламентом было многое сделано. «Но многое и не сделано, поэтому расслабляться рано», – добавил президент.

«Вспомните, сколько было грязи и лжи в ваш адрес. Вас называли и зелеными кнопочками, бешеным принтером… Я горжусь этим. Говорили, что к власти пришли тамады… Что-то говорили о фотографах – все это не вспомнят никогда следующие поколения. Останутся только наши дела и наш с вами результат», – сказал президент.

Он также добавил, что монобольшинство «есть, и оно существует».

«Да, некоторые люди забыли, зачем они сюда попали… но они – микробы в вашем здоровом организме», – отметил Зеленский.

Он также отметил, что впереди еще очень много работы, и политсила должна выполнить все, что обещала.

«И я уверен в вас. В том, что вы это сделаете», – сказал Зеленский.

После выступления президента прозвучал государственный гимн Украины, и съезд партии был объявлен закрытым.

Напомним, что партия «Слуга народа» представила окончательный список своих кандидатов в мэры городов Украины. Представление состоялось на съезде партии в Киеве, в КВЦ «Парковый».