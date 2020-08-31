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У Авакова нашли свидетелей невиновности Маркива

Арсен Аваков во время своего выступления на брифинге.

Аваков заявил, что следователи нашли свидетелей, из показаний следует невиновность Маркива. Глава МВД сообщил об экспертизах и следственных экспериментах.

Украинские следователи нашли важных свидетелей, показания которых демонстрируют невиновность заключенного в Италии Виталия Маркива, сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов и дающих показания, из которых четко видна невиновность Виталия Маркива», – заявил глава МВД.

По словам Авакова, одна из свидетелей – бывшая пресс-секретарь так называемого «народного мэра» Славянска Вячеслава Пономарева, контактировавшая с погибшими фотокорреспондентом Андреа Рокелли и его переводчиком Андреем Мироновым во время их поездки в «ДНР».

Министр отметил, что эта женщина уже несколько лет проживает в Италии и по запросу суда непосредственно может дать показания.

Аваков также добавил, что украинская сторона провела ряд экспертиз и следственных экспериментов.

Опубликованные МВД Украины материалы.
Опубликованные МВД Украины материалы.
Опубликованные МВД Украины материалы.
Опубликованные МВД Украины материалы.
Опубликованные МВД Украины материалы.
Опубликованные МВД Украины материалы.
Опубликованные МВД Украины материалы.
Опубликованные МВД Украины материалы.
Опубликованные МВД Украины материалы.
Опубликованные МВД Украины материалы.
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«Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий – в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты», – отметил глава МВД.

Ранее Аваков пообещал продемонстрировать новые доказательства в защиту Маркива.

28 августа, министр внутренних дел Арсен Аваков провел видеоразговор с гвардейцем Виталием Маркивым, который находится в тюрьме строгого режима «Опера» под Миланом.

Общение произошло «с разрешения итальянского правосудия», информирует пресс-служба МВС.

Министр внутренних дел рассказал Виталию, что уже в понедельник проведет большой брифинг для демонстрации новых реальных доказательств полученных Нацполицией при расследовании обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Роккелли и российского переводчика Миронова 24 мая 2014 года во время боевых действий в городе Славянск.

«Виталий, мы продемонстрируем новые доказательства твоей невиновности во время брифинга в понедельник. Мы не остановимся, мы будем бороться до конца, мы уверены в нашей победе!» – сказал министр.

Он отметил, что результаты следственных действий, в частности выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Виталия Маркива, и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса.

Виталий Маркив заметил: он понимает, что дело абсолютно политизировано.

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«Я военнослужащий Нацгвардии, я очень хорошо понимаю, что я давал присягу – служить и защищать Родину. Я готов ко всему. Но доказать мою невиновность для меня уже дело чести – отстоять честь и достоинство моего подразделения и Нацгвардии Украины. Тем более что эта ситуация связывает меня с трагическими событиями на горе Карачун. Наш командир Сергей Петрович Кульчицкий погиб у меня на глазах. Я стоял и стою. Это уже мое дело чести», – сказал Виталий Маркив.

Гвардеец Маркив поблагодарил всех за моральную поддержку.

«Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать российские интересы. И в конце концов снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело», – сказал он.

Виталий рассказал, что благодаря усилиям Украины у него во время более чем трехлетнего заключения была возможность встретиться с женой.

Министр внутренних дел показал Виталию фото с Софийской площади в центре Киева, где размещен большой баннер в поддержку бойца.

Напомним, Украина обжаловала приговор нацгвардейцу Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается весной 2020 года.

30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в Славянске в мае 2014 года.

Судебные слушания продолжаются уже три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи.

В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября. Обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Рокелли и его русского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия доказали, что Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

Источник Пресс-служба Министерства внутренних дел Украинвы

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