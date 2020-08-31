У Авакова нашли свидетелей невиновности Маркива

Арсен Аваков во время своего выступления на брифинге.

Аваков заявил, что следователи нашли свидетелей, из показаний следует невиновность Маркива. Глава МВД сообщил об экспертизах и следственных экспериментах.

Украинские следователи нашли важных свидетелей, показания которых демонстрируют невиновность заключенного в Италии Виталия Маркива, сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов и дающих показания, из которых четко видна невиновность Виталия Маркива», – заявил глава МВД.

По словам Авакова, одна из свидетелей – бывшая пресс-секретарь так называемого «народного мэра» Славянска Вячеслава Пономарева, контактировавшая с погибшими фотокорреспондентом Андреа Рокелли и его переводчиком Андреем Мироновым во время их поездки в «ДНР».

Министр отметил, что эта женщина уже несколько лет проживает в Италии и по запросу суда непосредственно может дать показания.

Аваков также добавил, что украинская сторона провела ряд экспертиз и следственных экспериментов.

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«Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий – в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты», – отметил глава МВД.

Ранее Аваков пообещал продемонстрировать новые доказательства в защиту Маркива.

28 августа, министр внутренних дел Арсен Аваков провел видеоразговор с гвардейцем Виталием Маркивым, который находится в тюрьме строгого режима «Опера» под Миланом.

Общение произошло «с разрешения итальянского правосудия», информирует пресс-служба МВС.

Министр внутренних дел рассказал Виталию, что уже в понедельник проведет большой брифинг для демонстрации новых реальных доказательств полученных Нацполицией при расследовании обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Роккелли и российского переводчика Миронова 24 мая 2014 года во время боевых действий в городе Славянск.

«Виталий, мы продемонстрируем новые доказательства твоей невиновности во время брифинга в понедельник. Мы не остановимся, мы будем бороться до конца, мы уверены в нашей победе!» – сказал министр.

Он отметил, что результаты следственных действий, в частности выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Виталия Маркива, и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса.

Виталий Маркив заметил: он понимает, что дело абсолютно политизировано.

«Я военнослужащий Нацгвардии, я очень хорошо понимаю, что я давал присягу – служить и защищать Родину. Я готов ко всему. Но доказать мою невиновность для меня уже дело чести – отстоять честь и достоинство моего подразделения и Нацгвардии Украины. Тем более что эта ситуация связывает меня с трагическими событиями на горе Карачун. Наш командир Сергей Петрович Кульчицкий погиб у меня на глазах. Я стоял и стою. Это уже мое дело чести», – сказал Виталий Маркив.

Гвардеец Маркив поблагодарил всех за моральную поддержку.

«Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать российские интересы. И в конце концов снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело», – сказал он.

Виталий рассказал, что благодаря усилиям Украины у него во время более чем трехлетнего заключения была возможность встретиться с женой.

Министр внутренних дел показал Виталию фото с Софийской площади в центре Киева, где размещен большой баннер в поддержку бойца.

Напомним, Украина обжаловала приговор нацгвардейцу Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается весной 2020 года.

30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в Славянске в мае 2014 года.

Судебные слушания продолжаются уже три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи.

В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября. Обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседания суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Рокелли и его русского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия доказали, что Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.