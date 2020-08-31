СБУ разыграла заказное убийство бизнесмена-айтишника

СБУ инсценировала убийство IT-специалиста и задержала заказчика. Заказчика задержали в Одессе сразу после передачи «киллеру» денег.

Оперативники Службы безопасности предупредили заказное убийство киевского ИТ-коммерсанта и задержали заказчика, инсценировав преступление, сообщает пресс-служба СБУ.

«Установлено, что житель Киева подыскивает киллера для убийства бизнес-партнера. Заказчик имел конфликт с потерпевшим по совместным сделкам в известной компании, занимавшейся криптовалютой и имевшей некоторые признаки так называемой «финансовой пирамиды». Жизнь партнера злоумышленник оценил в пять тысяч долларов США», – отметили в спецслужбе.

После этого правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем – «убийства» жертвы, а заказчику сообщили о совершения преступления.

Заказчика задержали в Одессе сразу после передачи «киллеру» второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства.

В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, что СБУ после реформы ожидает сокращение и разоружение. Полная демилитаризация ведомства невозможна.

Так же, 27 августа СБУ сообщила о прекращении деятельности финансовой пирамиды, участники которой присвоили более $ 250 миллионов средств украинских граждан. При этом вкладчиками стали более 600 тысяч граждан. К организации сделки причастны более 20 человек, а также задействовано более 100 юридических лиц.