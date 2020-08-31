Кремль доволен событиями в Беларуси и не вмешивается

В Кремле заявили, что ситуация в Беларуси находится под контролем. Песков заверил, что Путин и Лукашенко встретятся до середины сентября.

Пресс-секретарь нацлидера Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Беларуси находится под контролем, поэтому задействовать созданный по просьбе Александра Лукашенко резерв силовиков нужды нет, пресс-секретарь Путина сказал на пресс-конференции 31 августа, передает российское агентство «ТАСС».

«В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом», – заявил Песков.

«В данном случае правоохранители, руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей», – пояснил он.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что президенты России и Беларуси встретятся в Москве до середины сентября.

«Сроки согласовываются, но два президента вчера договорились, что это произойдет в ближайшие недели. Соответственно, в течение нескольких недель точно встреча состоится», – сказал представитель Кремля.

30 августа президент РФ Владимир Путин в пятый раз с начала протестов в Беларуси говорил по телефону с Александром Лукашенко. Главы государств договорились встретиться в Москве “в ближайшее время”.

30 августа Лукашенко отметил день рождения. Ему исполнилось 66 лет, 26 из которых он занимает пост президента. После шестых президентских выборов, в которых он принял участие, начались самые масштабные в истории Беларуси протесты. Их жестоко подавляли силовики.

30 августа в Минске состоялся очередной марш. В белорусскую столицу стянули военных, водометы и автозаки. По официальным данным, только в Минске были задержаны 140 протестующих.

Напомним, что в Минске задержали более 140 участников марша. Отмечают, что «это была самая смелая демонстрация гражданского неповиновения за три недели протестов».