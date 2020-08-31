Эстония, Литва и Латвия ввели санкции против Лукашенко

В санкционный список попали еще тридцать белорусских чиновников.

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко. Также в список попали еще тридцать белорусских чиновников.

Об этом сообщили пресс-службы Министерств иностранных дел вышеперечисленных стран. Теперь всем, попавшим под санкции, запрещен въезд в страны Балтии. При этом в дальнейшем санкционный перечень может быть расширен.

Исходя из заявлений МИД, санкции были введены против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон протестов в Беларуси.

Напомним, что ранее все три балтийские страны заявили о том, что не признают результаты выборов в Беларуси. Также они осудили применение силы против участников мирных протестных митингов.

Как ранее сообщал PolitUA, США обвинили Россию во вмешательстве во внутреннюю политику Беларуси.