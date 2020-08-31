Из Израиля в ОАЭ впервые в истории вылетел прямой авиарейс

Израиль впервые в истории отправил в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прямой авиарейс. На его борту находятся дипломатические делегации Израиля и США.

Об этом сообщил The Times of Israel. По информации издания, 31 августа в 11:21 по киевскому времени, самолет израильской авиакомпании El Al вылетел в Абу-Даби. Особо отмечается, что это первый в истории коммерческий рейс из Израиля в ОАЭ.

“Впервые зарегистрированный в Израиле самолет пролетит над Саудовской Аравией и после беспосадочного полета из Израиля приземлится в ОАЭ”, – подчеркнул командир экипажа Таль Беккер.

Ожидается, что совместная делегация, после прибытия в ОАЭ, проведет ряд рабочих встреч накануне подписания соглашений между Израилем и Эмиратами о сотрудничестве в гражданской и экономической сферах.

“Мы собираемся сесть на исторический рейс, первый в истории коммерческий рейс между Израилем и арабской страной Персидского залива. Хотя это исторический полет, мы надеемся, что он положит начало еще более историческому путешествию на Ближний Восток и за его пределы”, – заявил один из пассажиров, старший советник Белого дома Джаред Кушнер.

Следует напомнить, что 13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ согласовали мирное соглашение. Исходя из его текста, Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане в свою очередь смогут свободно посещать святыни Иерусалима. Кроме того, обе стороны обязались продолжать работать над урегулированием палестино-израильского конфликта.

Как ранее сообщал PolitUA, ВВС Израиля нанесли очередную серию ударов по сектору Газа.