Фокина могут вызвать в Верховную Раду – замглавы “Слуги народа”

О Леониде Кравчуке речь пока не идет.

Витольда Фокина, заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, могут пригласить на встречу с парламентариями в Верховную Раду. Это вызвано его недавними скандальными заявлениями о всеобщей амнистии и предоставлении особого статуса всему Донбассу.

Об этом на брифинге заявил первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко. Его заявление было ответом на вопрос о требованиях оппозиции отозвать Фокина и главу делегации Леонида Кравчука.

“Нет-нет, я про Кравчука не слышал… только о Фокине. Ну, мы с Фокиным еще не общались… может планируем”, – уточнил Корниенко.

Он также напомнил, что в парламенте решили создать рабочую группу, которая рассмотрит обращение Кравчука, в котором он просил пересмотреть постановление о местных выборах.

Как ранее сообщал PolitUA, в Раде прошло закрытое заседание по письму Кравчука о выборах.