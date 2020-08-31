КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы

С 1 сентября все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на осенний режим работы. Карантинные ограничения при этом остаются неизменными.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Теперь КПВВ “Марьинка”, “Новотроицкое” и “Станица Луганская” будут осуществлять пропуск через линию разграничения в период с 7:00 до 18:30.

Также в штабе Операции Объединенных Сил уточнили, что пропуск граждан будет проводиться при соблюдении карантинных норм – это температурный скрининг, наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. В то же время все прибывшие с оккупированной территории должны будут пройти обязательную самоизоляцию.

“Пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2 градуса и таких, у кого подтверждены контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно”, – подчеркнули в ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, за первый месяц перемирия на Донбассе, террористы нарушили режим прекращения огня более семисот раз.