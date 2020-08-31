Заявления Фокина – это провокация: Аваков

Заявления Витольда Фокина, первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, являются провокационными и не отвечают национальным интересам Украины.

Как сообщила пресс-служба МВД, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особый статус для всей территории Донбасса является провокационной и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат”, – подчеркнул Аваков.

Напомним, что причиной недавнего скандала стало заявление Витольда Фокина. По его мнению, особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам. Кроме того, ради выполнения Минских договоренностей Фокин предложил пойти на компромисс с Россией. По мнению политика, Украине следует согласиться на всеобщую амнистию на Донбассе, а Россия в свою очередь снимет требование о внесении особого статуса в Конституцию.

Как ранее сообщал PolitUA, в Раде прошло закрытое заседание по письму Кравчука о выборах.