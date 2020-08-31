Дело МН-17: в суде подниму вопрос о возмещении ущерба

В Нидерландах начинается очередной блок судебных слушаний по делу МН–17. Родственники жертв катастрофы могут получить ответы на вопросы о возмещении ущерба.

В Нидерландах 31 августа начинается очередной блок судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом самолета «Малайзийских авиалиний» рейса МН–17, соответствующая информация опубликован пресс-службой суда.

Слушания под названием «Блок III – А» будут продолжаться в течение недели до 4 сентября. Защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы получить ответ на вопрос по поводу возможных требований о возмещении ущерба.

Также будет рассмотрен вопрос дополнительного расследования, о чем просила защита одного из четырех обвиняемых.

Во время слушания в июле защита обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова получила от суда разрешение осмотреть обломки авиалайнера.

Слушания по-прежнему будут проходить в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама. Процесс идет в отсутствии обвиняемых – трех граждан России и одного Украины – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергей Дубинский, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой «Бук», о которой говорили подозреваемые.

Напомним, что Прокуратура Нидерландов предоставила новые доказательства в деле МН17. Обнародованы записи телефонных разговоров боевиков в день катастрофы.

В то же время, российский эксперт подчеркивает, что новые украинские власти не заинтересованы в издании книги по делу MH-17 в Украине.

10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.