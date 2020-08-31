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В Крыму продолжаются репрессии против крымских татар

Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».

В оккупированном РФ Крыму ФСБ проводит обыски в домах крымских татар. Активиста Айдера Кадырова силовики увезли в управление ФСБ в Симферополе.

В оккупированном Россией Крыму утром 31 августа российские силовики проводят обыски в домах крымских татар, сообщает общественное объединение «Крымская Солидарность».

В Нижнегорском районе прошел обыск в доме журналиста «Крымской Солидарности», корреспондента «Грани.Ru» Айдера Кадырова. Сообщается, что обыск проходит в селе Разливы.

На момент обыска в доме находятся жена и четверо детей. Самому младшему ребенку 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице.

В Советском районе обыск проходит в доме Энвера Топчия.

Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
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Также известно об обыске в Судаке в доме активиста Ридвана Умерова.

Активиста Айдера Кадырова после обыска утром 31 августа в его доме российские силовики увезли в управление ФСБ в Симферополе.

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Также активистам стало известно о еще одном обыске в поселке Солнечная долина (Судак) – в доме Айдера Аблякимова. Сообщается, что он отец малолетнего ребенка и работает сотрудником МЧС.

Российские силовики публично не комментируют ситуацию.

❗️ОБЫСКИ В КРЫМУ(ОБНОВЛЯЕТСЯ)UPD_3. Всех четверых крымских татар задержали и везут в здание УФСБ в Симферополе.-…

Geplaatst door Крымская солидарность op Zondag 30 augustus 2020

Напомним, серию обысков в домах крымских татар в четырех районах оккупированного полуострова российские силовики провели 7 июля. Тогда были задержаны по меньшей мере семь человек.

Источник Крымская Солидарность

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