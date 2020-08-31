Перемирие на Донбассе опять нарушено: были замечены вражеские беспилотники

На протяжении 30 августа незаконные вооруженные формирования России нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе два раза. Оба – в районе Марьинки.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. По их информации, в указанном районе было зафиксировано несколько выстрелов из стрелкового оружия.

Кроме того, на этом участке линии соприкосновения с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2. Также в Приазовье, несмотря на заключенные ТКГ договоренности, был задокументирован пролет вражеского БПЛА.

“Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование”, – заверили в штабе.

Там также подчеркнули, что все провокации не несли угрозы ВСУ, поэтому оружие в ответ украинские военнослужащие не применяли. Среди личного состава Объединенных Сил боевых потерь и ранений не было.

Как ранее сообщал PolitUA, за первый месяц перемирия на Донбассе, террористы нарушили режим прекращения огня более семисот раз.