Украина в ближайшие нескольких лет собирается возобновить собственное производство вакцин. Речь идет о вакцинах от гриппа и других заболеваний.

Об этом в интервью для “Радио Свобода” заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, этот вопрос уже неоднократно обсуждался с президентом Владимиром Зеленским.

“Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, кажется, еще в 1990-х годах, разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали возобновление. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем”, – пояснил Степанов.

По мнению главы МОЗ, на возобновление производственного цикла может понадобиться несколько лет. При этом, подчеркнул министр, он уже провел ряд встреч с украинскими предпринимателями, которые имеют линии по производству вакцин.

“Конечно, это процесс не очень быстрый. Вместе с тем, я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии. Наши предприятия “Фармак”, “Ликхи”, которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую”, – заверил он.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина станет в очередь на приобретение вакцины от коронавируса.