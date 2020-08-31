Нападение на автобус Кивы под Харьковом: суд принял решение по задержанным

Четырнадцати задержанным, которых подозревают в совершении нападения на автобус с людьми одиозного народного депутата Ильи Кивы, избрали меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного управления Национальной полиции в Харьковской области. Согласно постановлению судьи Киевского районного суда Харькова от 29 августа, подозреваемые в течение двух месяцев будут находиться под стражей без права внесения залога.

В пресс-релизе также отметили, что задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 296 (хулиганство), частью второй статьи 15 и частью второй статьи 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители уточнили, что нападавшие причастны к блокированию на автодороге движения микроавтобуса, в котором находились двадцать человек.

“Они совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения самому автомобилю – порезали шины, побили камнями стекло и обстреляли из травматического оружия. В результате происшествия в больницу доставили четырех пострадавших. После совершения преступления злоумышленники скрылись на своем автомобиле”, – напомнили в полиции.

Напомним, что второй день судебных заседаний по этому делу закончился акцией протеста под судом, на которой жгли фаеры и объявляли о недоверии судебной системе. Адвокаты подсудимых собираются подавать апелляцию и добиться освобождения из под ареста. Для этого они хотят перенести судебные разбирательства из Харькова в Киев.

Как ранее сообщал PolitUA, под Харьковом расстреляли автобус с людьми Ильи Кивы.