Коронавирус: три дня подряд более 2000 зараженных

В Украине еще 2 141 человек заразился коронавирусом. За последние сутки умерли 30 пациентов с COVID-19, выздоровели 380 человек.
В Украине в течение 30 августа лабораторно подтвердили 2 141 случай коронавируса. За последние сутки умерли 30 пациентов с COVID-19, выздоровели 380 человек, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187), Ивано-Франковской (165), Черновицкой (158), Львовской (154) и Тернопольской (149) областях.
В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 6 летальных случаев, связанных с COVID-19. Пятеро пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли во Львовской области, трое – в Закарпатье.
По состоянию на утро 30 августа в Украине зафиксировано 121 215 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 2 557 из которых летальные. Побороть недуг удалось 57 114 пациентам. Сейчас болеют коронавирусом 61 924 человека.
В Украине на утро 30 августа коронавирусную болезнь лабораторно подтвердили у 2096 человек.
За последние сутки умерло 35 человек, таким образом число жертв ковид в Украине увеличилось до 2527.
Самое большое количество новых случаев за сутки зафиксировали в Харьковской области (198), а также Львовской(188), Ивано-Франковской (171) и Тернопольской (160) областях.
В Киеве зарегистрировали 109 случаев.
За сутки в стране выздоровели 596 человек. Сейчас коронавирусом болеют 59813 человек. Всего с начала вспышки ковид диагностировали у 119 074 человек.
Статистика в регионах на 30 августа:
• Винницкая обл – 3948 (+76);
• Волынская обл – 5417 (+47);
• Днепропетровская обл – 2306 (+70);
• Донецкая обл – 1416 (+47);
• Житомирская обл – 3213 (+58);
• Закарпатская обл – 7456 (+71);
• Запорожская обл – 1558 (+38);
• Ивано-Франковская обл – 9014 (+171);
• Кировоградская обл – 810 (15);
• Киев – 13093 (+109);
• Киевская обл – 5580 (+91);
• Львовская обл – 14356 (+188);
• Луганская обл – 312 (+17);
• Николаевская обл – 1169 (+51);
• Одесская обл – 7094 (+173);
• Полтавская обл – 770 (32);
• Ровенская обл – 9098 (+79);
• Сумская обл – 1456 (+58);
• Тернопольская обл – 5865 (+160);
• Харьковская обл – 8889 (+198);
• Херсонская обл – 392 (+6);
• Хмельницкая обл – 2402 (+105);
• Черновицкая обл – 10145 (+148);
• Черкасская обл – 1538 (+56);
• Черниговская обл – 1777 (32).
Накануне в Украине два дня подряд было зафиксировано рекордное количество новых инфицированных COVID-19. 29 августа лабораторно подтвердили 2481 новый случай заражения.
Общее количество заболевших возросло до 116 978.
Выздоровели за сутки 1055 человек (всего 56138), умер 41 пациент (всего – 2492).
Статистика в регионах на 29 августа:
• Винницкая область – 3872 (+72);
• Волынская область – 5370 (+50);
• Днепропетровская область – 2236 (+74);
• Донецкая область – 1369 (+51);
• Житомирская область – 3155 (+92);
• Закарпатская область – 7385 (+83);
• Запорожская область – 1520 (+33);
• Ивано-Франковская область – 8843 (+182);
• Кировоградская область – 795 (+5)
• Киев – 12984 (+265)
• Киевская область – 5489 (+92)
• Львовская область – 14168 (+190)
• Луганская область – 295 (+21)
• Николаевская область – 1118 (+41)
• Одесская область – 6921 (+170)
• Полтавская область – 738 (+33)
• Ривненская область – 9019 (+98)
• Сумская область – 1398 (+37)
• Тернопольская область – 5705 (+227)
• Харьковская область – 8691 (+247)
• Херсонская область – 386 (+12)
• Хмельницкая область – 2297 (+103)
• Черновицкая область – 9997 (+142)
• Черкасская область – 1482 (+92)
• Черниговская область – 1745 (+69).
Напомним, что за 28 августа было зафиксировано 2438 новых заболевших. При этом в Киеве за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество умерших от коронавируса – 9 человек.