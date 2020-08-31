Коронавирус: три дня подряд более 2000 зараженных

В Украине еще 2 141 человек заразился коронавирусом. За последние сутки умерли 30 пациентов с COVID-19, выздоровели 380 человек.

В Украине в течение 30 августа лабораторно подтвердили 2 141 случай коронавируса. За последние сутки умерли 30 пациентов с COVID-19, выздоровели 380 человек, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187), Ивано-Франковской (165), Черновицкой (158), Львовской (154) и Тернопольской (149) областях.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано 6 летальных случаев, связанных с COVID-19. Пятеро пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли во Львовской области, трое – в Закарпатье.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

По состоянию на утро 30 августа в Украине зафиксировано 121 215 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 2 557 из которых летальные. Побороть недуг удалось 57 114 пациентам. Сейчас болеют коронавирусом 61 924 человека.

В Украине на утро 30 августа коронавирусную болезнь лабораторно подтвердили у 2096 человек.

За последние сутки умерло 35 человек, таким образом число жертв ковид в Украине увеличилось до 2527.

Самое большое количество новых случаев за сутки зафиксировали в Харьковской области (198), а также Львовской(188), Ивано-Франковской (171) и Тернопольской (160) областях.

В Киеве зарегистрировали 109 случаев.

За сутки в стране выздоровели 596 человек. Сейчас коронавирусом болеют 59813 человек. Всего с начала вспышки ковид диагностировали у 119 074 человек.

Статистика в регионах на 30 августа:

• Винницкая обл – 3948 (+76);

• Волынская обл – 5417 (+47);

• Днепропетровская обл – 2306 (+70);

• Донецкая обл – 1416 (+47);

• Житомирская обл – 3213 (+58);

• Закарпатская обл – 7456 (+71);

• Запорожская обл – 1558 (+38);

• Ивано-Франковская обл – 9014 (+171);

• Кировоградская обл – 810 (15);

• Киев – 13093 (+109);

• Киевская обл – 5580 (+91);

• Львовская обл – 14356 (+188);

• Луганская обл – 312 (+17);

• Николаевская обл – 1169 (+51);

• Одесская обл – 7094 (+173);

• Полтавская обл – 770 (32);

• Ровенская обл – 9098 (+79);

• Сумская обл – 1456 (+58);

• Тернопольская обл – 5865 (+160);

• Харьковская обл – 8889 (+198);

• Херсонская обл – 392 (+6);

• Хмельницкая обл – 2402 (+105);

• Черновицкая обл – 10145 (+148);

• Черкасская обл – 1538 (+56);

• Черниговская обл – 1777 (32).

Накануне в Украине два дня подряд было зафиксировано рекордное количество новых инфицированных COVID-19. 29 августа лабораторно подтвердили 2481 новый случай заражения.

Общее количество заболевших возросло до 116 978.

Выздоровели за сутки 1055 человек (всего 56138), умер 41 пациент (всего – 2492).

Статистика в регионах на 29 августа:

• Винницкая область – 3872 (+72);

• Волынская область – 5370 (+50);

• Днепропетровская область – 2236 (+74);

• Донецкая область – 1369 (+51);

• Житомирская область – 3155 (+92);

• Закарпатская область – 7385 (+83);

• Запорожская область – 1520 (+33);

• Ивано-Франковская область – 8843 (+182);

• Кировоградская область – 795 (+5)

• Киев – 12984 (+265)

• Киевская область – 5489 (+92)

• Львовская область – 14168 (+190)

• Луганская область – 295 (+21)

• Николаевская область – 1118 (+41)

• Одесская область – 6921 (+170)

• Полтавская область – 738 (+33)

• Ривненская область – 9019 (+98)

• Сумская область – 1398 (+37)

• Тернопольская область – 5705 (+227)

• Харьковская область – 8691 (+247)

• Херсонская область – 386 (+12)

• Хмельницкая область – 2297 (+103)

• Черновицкая область – 9997 (+142)

• Черкасская область – 1482 (+92)

• Черниговская область – 1745 (+69).

Напомним, что за 28 августа было зафиксировано 2438 новых заболевших. При этом в Киеве за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество умерших от коронавируса – 9 человек.