Протестующие «поздравили» Лукашенко с днем рождения

Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко.

В Минске задержали более 140 участников марша. Отмечают, что «это была самая смелая демонстрация гражданского неповиновения за три недели протестов».

МВД Беларуси сообщило, что по состоянию на 18:00 количество задержанных на акции протеста в Минске достигло 140 человек. Большую часть из них задержали в первые два часа протестной акции, сообщает «TuT.by».

Правозащитный центр «Весна» собрал имена более 50 человек, задержанных в Минске. Среди них – несколько несовершеннолетних, один гражданин России. Часть задержанных отпустили.

Задержания также были в Гродно, Пинске, Орше, Жодино, Могилеве.

Как известно президенту Беларуси Александру Лукашенко 30 августа исполнилось 66 лет.

Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Акция протеста в Минске на день рождение Александра Лукашенко. Пред 1 из 15 След

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время протестов в Минске.

По данным правозащитного центра «Весна», задержанные есть и в других городах: Пинске, Орше, Могилеве, Гродно и Речице.

Наша нива пишет, что силовики заблокировали Площадь Независимости и проспект у ГУМа. Однако попытки разогнать такое большое количество протестующих оказались безрезультатными. Демонстранты заняли весь проспект Независимости до площади Победы и проспекта Победы и пришли к Дворцу Независимости. У его ограждения они оставили тысячи плакатов и подарков.

«Это была смелая демонстрация гражданского неповиновения за три недели протестов», – констатирует издание.

Самыми популярными возгласами сегодня были «Ты крыса!», «Как дела?», «Выходи считать!» и «Мы на день рождения!».

В знак протеста колонна спортсменов во главе с олимпийской чемпионкой Александрой Герасименей прошла по городу. Демонстранты пронесли гроб и большого таракана через весь Минск и оставили их у главной резиденции Лукашенко.

Около 17.00 на проспекте Победы в Минске собрались десятки тысяч митингующих.

Огромное количество демонстрантов собралось возле Дворца Независимости, где находится резиденция президента Александра Лукашенко.

Дворец был окружен силовиками. Когда пришли люди, они подняли щиты в боевую стойку. Протестующие скандируют: «Мы на день рождения!», «Саша, выходи, будем поздравлять», «Сколько стоит совесть?».

На проспект Независимости в Минске вышла большая колонна людей с флагами. Протестующие скандируют: «Позор», «Это наш город!».

Подъехал автозак, из которого вышел ОМОН. Женщины вышли на дорогу и встали в цепь. Машины силовиков отъехали, митингующие выкрикивают: «Иди!».

Напротив здания КГБ люди в штатском попытались задержать нескольких ребят – произошла драка. Протестующие пытались отбить их, начали раскачивать микроавтобус с криками: «выпускают».

Нескольких участников Марша мира задержали возле гостиницы «Минск». Туда подъехали шесть автозаков. Демонстранты скандировали: «Позор!», «Лукашенко – в автозак!».

Сообщается, что все прилегающие к проспекту Независимости дворы перекрыли силовики.

Около 14.00 в метрополитене были закрыты на вход и выход четыре центральные станции – Октябрьская, Купаловская, Площадь Ленина и Площадь Победы. Поезда следовали без остановок.

На 30 августа была запланирована очередная акция против Александра Лукашенко. «Марш мира» начнется в 14:00 на площади Независимости, сообщает Telegram-канал «Nexta».

В воскресенье утром к проспекту Независимости в Минске приехали водометы, автозаки и машины с сетками на крышах.

Площадь Победы и Октябрьскую огородили турникетами, установили водоналивные баки. Неподалеку от площади Победы заметили грузовики с военными.

Telegram-канал «Nexta» выложил адреса всех резиденций Александра Лукашенко и призвал людей пикетировать их, а также нести «креативные рукотворные подарки», поскольку у первого президента Беларуси сегодня день рождения. Лукашенко исполняется 66 лет.

Напомним, что накануне своего дня рождения Лукашенко заявил об окончании протестов в Беларуси. И назвал происходящее в стране «вакханалией».

Напомним так же, что беженцев из Беларуси будут пускать в Украину. Въезд гражданам Беларуси будет разрешен в том случае, если им грозит преследование.

Как ранее сообщал PolitUA, МИД Украины заморозил все контакты с Беларусью.

Ранее главная белорусская оппозиционерка, кандидат в президенты Светлана Тихановская выпустила обращение к рабочим белорусских предприятий. В нем она призвала продолжать общенациональную забастовку.

Лукашенко назвал забастовки на предприятиях «ножом в спину» и призвал увольнять тех, кто бастует.

В минувшую пятницу по крупнейшим белорусским промпредприятиям прокатилась волна протестных митингов, в том числе на МАЗе, МТЗ, БелАЗе, Беларуськалии, Нафтане, Мозырском НПЗ.

Рабочие требуют прекратить насилие в отношении участников уличных акций и выступают в поддержку проведения повторных выборов президента с участием международных наблюдателей. Забастовки на предприятиях продолжаются.