Борьба с коррупцией завершена: КСУ уволил Сытника

Конституционный Суд признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро, сообщила пресс-служба суда.

Соответствующее решение приняла Большая палата Конституционного Суда во время заседания в пятницу, 28 августа.

В решении КСУ указано, что Конституция содержит исчерпывающий перечень должностей, назначение на которые осуществляется Президентом Украины:

▪ это главы дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях;

▪ генеральный прокурор;

▪ половина состава Совета НБУ, половина состава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания; высшее командование ВСУ и других военных формирований;

▪ треть состава КСУ;

▪ персональный состав СНБО;

▪ главы местных госадминистраций;

▪ судьи;

▪ два члена Высшего совета правосудия.

Поэтому Конституционный Суд решил, что, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия.

Согласно решению КСУ, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.

Указ №218/2015 о назначении Сытника директором НАБУ утратил силу. Но решение КСУ не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Первым заместителем директора НАБУ является Гизо Углава, поэтому именно он по должности должен временно исполнять обязанности руководителя этого органа.

Напомним, в мае 51 депутат Верховной Рады во главе с Александром Дубинским («Слуга народа») обжаловал в Конституционном Суде указ президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Ранее лондонская компания рассылала письма с компроматом на главу НАБУ. Иностранным журналистам присылают письма с дискредитацией Сытника.

Президент Владимир Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть этот законодательный пробел, но его конституционные поправки не поддержала Верховная Рада. Однако, в «Большой семерке» напомнили Украине, что менять голову НАБУ нужно в рамках закона.

Сам Сытник связывает попытки его уволить с делом «ПриватБанка». По словам бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ готово выдвинуть подозрение бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому, но его блокирует руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.