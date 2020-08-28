Борьба с коррупцией завершена: КСУ уволил Сытника

Суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ. Нового руководителя Бюро должен назначить Кабинет министров.
Конституционный Суд признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро, сообщила пресс-служба суда.
Соответствующее решение приняла Большая палата Конституционного Суда во время заседания в пятницу, 28 августа.
В решении КСУ указано, что Конституция содержит исчерпывающий перечень должностей, назначение на которые осуществляется Президентом Украины:
▪ это главы дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях;
▪ генеральный прокурор;
▪ половина состава Совета НБУ, половина состава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания; высшее командование ВСУ и других военных формирований;
▪ треть состава КСУ;
▪ персональный состав СНБО;
▪ главы местных госадминистраций;
▪ судьи;
▪ два члена Высшего совета правосудия.
Поэтому Конституционный Суд решил, что, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия.
Согласно решению КСУ, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.
Указ №218/2015 о назначении Сытника директором НАБУ утратил силу. Но решение КСУ не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.
Решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.
Первым заместителем директора НАБУ является Гизо Углава, поэтому именно он по должности должен временно исполнять обязанности руководителя этого органа.
Напомним, в мае 51 депутат Верховной Рады во главе с Александром Дубинским («Слуга народа») обжаловал в Конституционном Суде указ президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.
Ранее лондонская компания рассылала письма с компроматом на главу НАБУ. Иностранным журналистам присылают письма с дискредитацией Сытника.
Президент Владимир Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть этот законодательный пробел, но его конституционные поправки не поддержала Верховная Рада. Однако, в «Большой семерке» напомнили Украине, что менять голову НАБУ нужно в рамках закона.
Сам Сытник связывает попытки его уволить с делом «ПриватБанка». По словам бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки, НАБУ готово выдвинуть подозрение бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому, но его блокирует руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.