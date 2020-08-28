Врачи «Charite»: Навальный в коме, но угрозы жизни нет

Специалисты клиники «Charite» сообщили о состоянии Навального. Российский политик до сих пор находится в коме, но угрозы для его жизни нет.

Немецкие врачи сообщили о состоянии российского оппозиционного политика Алексея Навального, который с прошлых выходных находится в берлинской клинике «Charite». В соответствии с релизом, опубликованном пресс-службой клиники, состояние здоровья Навального стабильное.

«Симптомы холинергического криза, вызванного угнетением холинэстеразы, уменьшаются. Пациент до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме и на искусственной вентиляции легких. Состояние его здоровья остается серьезным, без острой опасности для его жизни», – говорится в сообщении.

Любые долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента все еще не предсказуемы, считают немецкие специалисты.

В то же время власти Германия грозятся ввести в действие новые санкции против России в случае доказательства причастности российских властей к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального или отказа российских чиновников сотрудничать в расследовании этого дела.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает агентство «Reuters».

По словам главы немецкого МИД, правительство страны «будет действовать так же, как и в случае с убийством в Тиргартене».

Тогда Германия выслала из страны сотрудников российского посольства после того, как Москва отказалась от сотрудничества в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

Напомним, 20 августа российский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом – токсическое отравление. Навальный не пришел в себя и впал в кому.

Консилиумы по состоянию здоровья оппозиционера Навальному проходят с участием врачей из Москвы. Не тогда исключали отправку Навального на лечение в Европу.

Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим российские врачи назвали «основной рабочий диагноз» Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники «Charite» уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле заявили, что немецкие врачи «поторопились с выводами», и отказались начать уголовное расследование.

Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами российского ГРУ. Медики предполагают, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.