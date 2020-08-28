ВСУ отрабатывали взлет и посадку на автостраду

Истребители ВСУ отрабатывали взлет и посадку на трассе Киев–Чоп. Кроме того проводилась разведка погодных условий и пролет над трассой.

На отрезке трассы Киев–Чоп в Ровненской области состоялись военные учения по посадке и взлету самолетов на автомагистрали, сообщили в Telegram-канале «Новини Збройних сил».

В военных учениях принимал участие личный состав 39 бригады тактической авиации Вооруженны сил Украины. Всего было задействовано 12 истребителей, четыре из которых – самолеты Су-27.

В частности, летчики отрабатывали свои умения по применению touch-and-go (посадка конвейером) – посадка самолета с последующим взлетом, выполняется, как правило, в учебных целях с целью экономии времени и увеличения интенсивности тренировок.

Це було щось… з 20 секунди.Військові навчання. Траса «Київ – Чоп».Сильна армія – сильна країна!!!#За_майбутнєOlexandr Shevchenko, Володимир Олійник, Mstislav Taras Geplaatst door Віталій Мерінов – офіційна сторінка op Donderdag 27 augustus 2020

Пилот выполняет все действия, как при обычной посадке, а после того, как шасси касаются взлетно-посадочной полосы, начинается выполнение действий как при взлете.

Кроме того, истребители также проводили разведку погодных условий и совершали пролет над трассой. В связи с проведением учений воздушное командование «Центр» 27 августа с 16:00 до 19:00 ограничило движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев–Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района.

Защитники отметили, что такие учения является необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан.

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