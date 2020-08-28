Число осужденных за госизмену, шпионаж и экстремизм в России выросло в десять раз

Шпиономания в России превращается в настоящую эпидемию и Кремль старается “закручивать гайки” все плотнее. Так, начиная с 2007 года количество приговоров за государственную измену, экстремизм и шпионаж в РФ выросло в десять раз.

Официальную статистику выложил на своем сайте судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. В опубликованных материалах сравнивается количество судимостей за периоды с 2003 по 2007 и с 2008 по 2019 годы.

Согласно статистике, с 2003-го по 2007 год за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства (статьи с 275 УК РФ по 284 УК РФ) были осуждены 276 человек. А за такой же четырехлетний период с 2015-го по 2019 год количество приговоров составило 2642.

Соответственно, с момента начала активной войны с Украиной и гибридной войной против США и Европы рост числа осужденных за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, экстремизм и создание экстремистского сообщества вырос практически в десять раз.

Самый большой показатель – 645 человек – был в 2017 году. Минимальный, для сравнения, в 2003-м – всего 21 приговор. По заявлению юриста Дамира Гайнутдинова из международной правозащитной группы “Агора”, большая часть приговоров идет по статье УК РФ №282 “Экстремизм”. И это несмотря на частичную декриминализацию этой статьи в начале 2019 года.

Как ранее сообщал PolitUA, ФСБ поймала очередного “украинского шпиона” – на этот раз в ракетных войсках РФ.