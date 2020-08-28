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Россиянин не смог завербовать предателя на фабрике Tesla

Илон Маск.

Россиянин пытался за $1 млн подкупить сотрудника Tesla, чтобы устроить кибератаку. Эту информацию подтвердил сам Илон Маск.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил сообщения о том, что россиянин готовил кибератаку на его предприятие. Илон Маск сообщил об этом в своем Twitter.

«Очень благодарен. Это была серьезная атака», – написал Маск.

Маск отреагировал на статью портала Teslarati, в которой сообщалось об атаке на завод Tesla в Неваде.

Мужчина по имени Егор Крючков предлагал сотруднику завода Tesla $1 млн за установление вредоносного программного обеспечения на компьютерную сеть компании. Сотрудник предприятия отказался от предложенных денег и обратился в ФБР.

22 августа Крючкова арестовали американские правоохранители.

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Напомним, ранее Рогозин дал жесткий ответ Илону Маску: «Роскосмос будет выпускать лифты!». В России космическая отрасль переходит на выпуск лифтов.

Источник POLITua

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