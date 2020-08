Россиянин не смог завербовать предателя на фабрике Tesla

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск подтвердил сообщения о том, что россиянин готовил кибератаку на его предприятие. Илон Маск сообщил об этом в своем Twitter.

«Очень благодарен. Это была серьезная атака», – написал Маск.

Маск отреагировал на статью портала Teslarati, в которой сообщалось об атаке на завод Tesla в Неваде.

Мужчина по имени Егор Крючков предлагал сотруднику завода Tesla $1 млн за установление вредоносного программного обеспечения на компьютерную сеть компании. Сотрудник предприятия отказался от предложенных денег и обратился в ФБР.

22 августа Крючкова арестовали американские правоохранители.

Much appreciated. This was a serious attack.

