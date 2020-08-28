В Житомирской области найден клад из монет XI века

В Городнице Житомирской области найдены 32 серебреника Владимира Святого и Святополка Ярополковича, сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов на своей странице в Facebook.

«32 монеты – первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг., изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак – трезубец у Владимира и двузубец у Святополка», – написал Алферов.

Алферов рассказал, что монеты были найдены при «абсолютно бытовых обстоятельствах».

Монеты из клада найденного в Житомирской области. Монеты из клада найденного в Житомирской области. Монеты из клада найденного в Житомирской области. Монеты из клада найденного в Житомирской области. Монеты из клада найденного в Житомирской области. Пред 1 из 5 След

Сейчас проходит передача монет государству.

«Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться «на калидорах», а быть переданы в Музей. Предлагаю называть это сокровище для истории и науки «Городницким кладом», – добавил Алферов.

ЗНАЙДЕНО СКАРБ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ.Сенсаційна знахідка!Зараз в Городниці (Житомирська обл.) розпочалась передача… Geplaatst door Oleksandr Alfyorov op Vrijdag 28 augustus 2020

Летом прошлого года черные археологи нашли в Житомирской области массовое захоронение жестоко убитых жертв большевистского террора.

Всего на этой территории нашли останки около 170 убитых, среди которых, вероятно 120 детей, остальные – женщины и пожилые мужчины. При этом исследователи утверждают, что это не конечная цифра. Большинство захороненных были жестоко убиты рубящим и колющим оружием примерно в 1919-1921 гг.

«То, что увидели, когда начали копать, это был ужас просто. Они заколоты штыками, проколоты саблями, топорами. Там такие повреждения – кости перерублены пополам, на голове от сабель удары, где за раз не убили, добивали, виски пробиты. Очень много детей. Из 170 человек – около 120, наверное, детей. Дети разного возраста, начиная от грудных и заканчивая такими 13-15 лет», – рассказал Ловинюк.

Фото опубликованные историко-патриотическое объединение «Поиск». Фото опубликованные историко-патриотическое объединение «Поиск». Фото опубликованные историко-патриотическое объединение «Поиск». Фото опубликованные историко-патриотическое объединение «Поиск». Фото опубликованные историко-патриотическое объединение «Поиск». Пред 1 из 5 След

Краевед Александр Тарабукин считает, что с археологической точки зрения, большая часть этих захоронений – жертвы ужасных, трагических событий, которые погибли насильственной смертью. К тому же, их закопали так, чтобы никто даже не знал и не догадался об этом инциденте.

По версии исследователей, убитое гражданское население – жертвы большевистского террора. Кроме того, в архивах были найдены документы и докладные записки, которые писали местные чекисты в Киев по поводу бесчинства продотряда на территории села Большой Шумск. Данные документы датированы декабрем 1919 – январем 1920 года.

«Большевики отбирали все, что они (гражданские) заработали поэтому, естественно, люди брались за оружие, женщины этого делать не могли, женщины оставались дома, мужчины шли воевать. Но пришли коммунисты и забрали их в заложники. Все, кто не сдал оружие, или не сдал продовольствия, они все были вот здесь», – отметил глава историко-патриотического объединения «Поиск».

Напомним, что ранее СБУ выявила и задержала в Житомире разыскиваемого Интерполом международного террориста, члена организации «Исламское государства».