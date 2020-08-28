В Житомирской области найден клад из монет XI века
В Житомирской области найден клад национального значения. 32 серебреника XI века были найдены при «абсолютно бытовых обстоятельствах».
В Городнице Житомирской области найдены 32 серебреника Владимира Святого и Святополка Ярополковича, сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов на своей странице в Facebook.
«32 монеты – первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг., изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак – трезубец у Владимира и двузубец у Святополка», – написал Алферов.
Алферов рассказал, что монеты были найдены при «абсолютно бытовых обстоятельствах».
Сейчас проходит передача монет государству.
«Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться «на калидорах», а быть переданы в Музей. Предлагаю называть это сокровище для истории и науки «Городницким кладом», – добавил Алферов.
ЗНАЙДЕНО СКАРБ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ.Сенсаційна знахідка!Зараз в Городниці (Житомирська обл.) розпочалась передача…
Geplaatst door Oleksandr Alfyorov op Vrijdag 28 augustus 2020
Летом прошлого года черные археологи нашли в Житомирской области массовое захоронение жестоко убитых жертв большевистского террора.
Всего на этой территории нашли останки около 170 убитых, среди которых, вероятно 120 детей, остальные – женщины и пожилые мужчины. При этом исследователи утверждают, что это не конечная цифра. Большинство захороненных были жестоко убиты рубящим и колющим оружием примерно в 1919-1921 гг.
«То, что увидели, когда начали копать, это был ужас просто. Они заколоты штыками, проколоты саблями, топорами. Там такие повреждения – кости перерублены пополам, на голове от сабель удары, где за раз не убили, добивали, виски пробиты. Очень много детей. Из 170 человек – около 120, наверное, детей. Дети разного возраста, начиная от грудных и заканчивая такими 13-15 лет», – рассказал Ловинюк.
Краевед Александр Тарабукин считает, что с археологической точки зрения, большая часть этих захоронений – жертвы ужасных, трагических событий, которые погибли насильственной смертью. К тому же, их закопали так, чтобы никто даже не знал и не догадался об этом инциденте.
По версии исследователей, убитое гражданское население – жертвы большевистского террора. Кроме того, в архивах были найдены документы и докладные записки, которые писали местные чекисты в Киев по поводу бесчинства продотряда на территории села Большой Шумск. Данные документы датированы декабрем 1919 – январем 1920 года.
«Большевики отбирали все, что они (гражданские) заработали поэтому, естественно, люди брались за оружие, женщины этого делать не могли, женщины оставались дома, мужчины шли воевать. Но пришли коммунисты и забрали их в заложники. Все, кто не сдал оружие, или не сдал продовольствия, они все были вот здесь», – отметил глава историко-патриотического объединения «Поиск».
Напомним, что ранее СБУ выявила и задержала в Житомире разыскиваемого Интерполом международного террориста, члена организации «Исламское государства».