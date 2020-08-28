Беженцев из Беларуси будут пускать в Украину

Въезд будет разрешен в том случае, если им грозит преследование.

Если гражданам Беларуси угрожает давление или преследование в родной стране, то их могут впустить в Украину. Каждый такой вопрос будет рассматриваться индивидуально.

Об этом в комментарии “РБК-Украина” сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, более точная динамика будет объясняться 29 августа, но в целом белорусы не являются исключением среди тех лиц, которым запрещен въезд в Украину.

“Более, чем уверен, что руководствуясь исключениями много, кто из белорусов может въехать в Украину. Но, если говорить о политической ситуации, если кто-то из граждан Беларуси, испытывая давление или преследование и захочет получить убежище в Украине, то если они будут находиться в украинских пунктах пропуска, пограничники будут рассматривать вопрос относительно их пропуска на территорию Украины”, – заверил Демченко.

Как ранее сообщал PolitUA, МИД Украины заморозил все контакты с Беларусью.