Премьер Японии Синдзо Абэ ушел в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свою отставку. Решение сложить полномочия было принято им из-за ухудшения состояния здоровья.

Как сообщило Sky News, об этом он заявил на пресс-конференции в Токио. По словам Абэ, он не хочет, чтобы его болезнь привела к ошибкам при принятии важных политических решений.

Напомним, что японский премьер уже долгое время борется с язвенным колитом. А в середине июля 2020 года он уже говорил, что его состояние существенно ухудшилось. Ранее стало известно, что Абэ за последние две недели уже дважды был в больнице, где проходил обследования.

Напомним, что в прошлом году Синдзо Абэ заявил, что покинет свой пост только в 2021 году по истечению срока премьерских полномочий. Он также утверждал, что не собирается выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Как ранее сообщал PolitUA, Япония подпишет мирный договор с Россией только после возвращения Курильских островов.