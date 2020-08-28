Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что “вакханалия” протестов в стране заканчивается. Сейчас, считает он, пришло время заниматься экономикой.

Об этом сообщает ТАСС. По информации издания, 28 августа глава Беларуси совершил рабочую поездку на предприятие ООО “Савушкин-Орша”.

Во время этой поездки глава Беларуси заявил, что за наличие собственного мнения “ломать людей” не будут.

“Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну в то время, как гусеницы лязгают за пределами”, – пояснил он.

Напомним при этом, что в четверг 27 августа, после 19:00 на площади Независимости в Минске снова жестоко разогнали мирную акцию протеста, устроив волну задержаний. Всего за один день в столице Беларуси задержали 212 человек и еще пятерых – в регионах.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что на акциях 27 августа были задержаны около 50 представителей СМИ – как местных, так и иностранных. Речь идет о сотрудниках таких изданий как “БелТА”, БелаПАН, TUT.BY, “Наша Нiва”, Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP.

В пресс-службе Министерства внутренних дел республики тем временем заявили, что журналистов никто не задерживал, их “доставили для проверки документов”.

Как ранее сообщал PolitUA, МИД Украины заморозил все контакты с Беларусью.