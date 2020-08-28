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Ужесточения карантина в Украине не будет: Кабмин принял решение

Правительство полагается на адаптивные меры.

Возобновление жесткого карантина в Украине в настоящее время не планируется. Правительство будет полагаться на адаптивные карантинные меры.

Как сообщает “Интерфакс-Украина“, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Заявление он сделал во время онлайн-встречи премьер-министра с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

Кроме того Шмыгаль уточнил особенности допуска иностранцев в Украину. По его словам, исключение остается для иностранных специалистов.

Соответственно, въезжать в Украину могут:

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  • ІТ-специалисты;
  • технические специалисты-наладчики пускового оборудования;
  • иностранцы с разрешениями на проживание в Украине;
  • члены международных и гуманитарных миссий;
  • члены экипажей.

Как ранее сообщал PolitUA, в Киеве проверили водопроводную воду на наличие в ней коронавируса.

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