Ужесточения карантина в Украине не будет: Кабмин принял решение

Возобновление жесткого карантина в Украине в настоящее время не планируется. Правительство будет полагаться на адаптивные карантинные меры.

Как сообщает “Интерфакс-Украина“, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Заявление он сделал во время онлайн-встречи премьер-министра с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

Кроме того Шмыгаль уточнил особенности допуска иностранцев в Украину. По его словам, исключение остается для иностранных специалистов.

Соответственно, въезжать в Украину могут:

ІТ-специалисты;

технические специалисты-наладчики пускового оборудования;

иностранцы с разрешениями на проживание в Украине;

члены международных и гуманитарных миссий;

члены экипажей.

Как ранее сообщал PolitUA, в Киеве проверили водопроводную воду на наличие в ней коронавируса.