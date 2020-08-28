Правительство полагается на адаптивные меры.
Возобновление жесткого карантина в Украине в настоящее время не планируется. Правительство будет полагаться на адаптивные карантинные меры.
Как сообщает “Интерфакс-Украина“, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Заявление он сделал во время онлайн-встречи премьер-министра с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).
Кроме того Шмыгаль уточнил особенности допуска иностранцев в Украину. По его словам, исключение остается для иностранных специалистов.
Соответственно, въезжать в Украину могут:
- ІТ-специалисты;
- технические специалисты-наладчики пускового оборудования;
- иностранцы с разрешениями на проживание в Украине;
- члены международных и гуманитарных миссий;
- члены экипажей.
Как ранее сообщал PolitUA, в Киеве проверили водопроводную воду на наличие в ней коронавируса.