Президент Украины Владимир Зеленский лично представил нового главу Черкасской области Сергея Сергийчука. Это произошло во время рабочего визита главы государства на Черкасщину.

Об этом сообщили в пресс-службе президента. По их информации, на встрече с представителями бизнеса региона Зеленский вручил новому главе Черкасской ОГА служебное удостоверение.

“Мы меняем председателя областной государственной администрации на Черкасщине. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть. Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента”, – пояснил Зеленский.

Кто такой Сергей Сергийчук

Сергей Сергийчук родился 22 декабря 1970 года в Киеве. Женат, воспитывает дочь и сына.

Получил высшее техническое и юридическое образование. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Сергийчук занимал руководящие посты в СБУ, Государственной службе специальной связи и защиты информации. Был депутатом Днепровского районного совета в городе Киеве, и.о. председателя Днепровской РГА в Киеве и его заместителем. С 2009 по 2018 год Сергийчук имел опыт работы советником в Верховной Раде Украины.

Он является участником боевых действий на Донбассе.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский назначил нового руководителя Силами специальных операций ВСУ.