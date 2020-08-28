НовостиПолитика

Ветеран АТО возглавил Черкасскую область

Его представил лично Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лично представил нового главу Черкасской области Сергея Сергийчука. Это произошло во время рабочего визита главы государства на Черкасщину.

Об этом сообщили в пресс-службе президента. По их информации, на встрече с представителями бизнеса региона Зеленский вручил новому главе Черкасской ОГА служебное удостоверение.

“Мы меняем председателя областной государственной администрации на Черкасщине. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть. Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента”, – пояснил Зеленский.

Читайте также  УПЦ МП намерена провести пасхальные богослужения

Кто такой Сергей Сергийчук

Сергей Сергийчук родился 22 декабря 1970 года в Киеве. Женат, воспитывает дочь и сына.

Получил высшее техническое и юридическое образование. Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Сергийчук занимал руководящие посты в СБУ, Государственной службе специальной связи и защиты информации. Был депутатом Днепровского районного совета в городе Киеве, и.о. председателя Днепровской РГА в Киеве и его заместителем. С 2009 по 2018 год Сергийчук имел опыт работы советником в Верховной Раде Украины.

Он является участником боевых действий на Донбассе.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский назначил нового руководителя Силами специальных операций ВСУ.

Тоже интересно
Новости

Беженцев из Беларуси будут пускать в Украину

Политика

“Он добавляет драйва”: в Офисе президента прокомментировали решение…

Новости

Ужесточения карантина в Украине не будет: Кабмин принял решение

Новости

Зеленский о расстреле автобуса Ильи Кивы: “Не допустим возвращения 90-х”

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Беженцев из Беларуси будут пускать в Украину

“Он добавляет драйва”: в Офисе президента прокомментировали решение Саакашвили

Ужесточения карантина в Украине не будет: Кабмин принял решение

1 из 2 444