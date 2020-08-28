У берегов Аляски заметили российскую подводную лодку

Американские военные заметили российскую подлодку у Аляски. Не исключается, что на субмарине могла произойти авария, и ей может понадобиться помощь.

Северное командование вооруженных сил США сообщило, что у берегов Аляски замечена российская подводная лодка, сообщило ведомство в Twitter.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подлодкой, которая всплыла сегодня у Аляски», – говорится в сообщении.

Американские военные уточнили, что российская субмарина находилась не в американских территориальных водах, но за ней внимательно наблюдают, поскольку не исключается, что на судне могла произойти авария, и ему может потребоваться помощь.

Между тем российские СМИ сообщают со ссылкой на источники в Тихоокеанском флоте, что субмарина, которая всплыла у берегов Аляски – это атомный подводный крейсер «Омск», который участвует в учениях. О внештатной ситуации на борту лодки данных нет.

The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility. — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020

Напомним, что два года назад в Мурманске затонул единственный плавучий док для ремонт авианесущего крейсера «Адмирала Кузнецова».

Кроме того, в декабре прошлого года в оккупированном Россией Севастополе затонул плавучий док со списанной подводной лодкой.

Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в одной из бухт оккупированного Севастополя, подлежат утилизации, сообщили тогда в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России.

Отмечается, что плавдок ПД-16 и корпус подлодки, находившийся в нем, были выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе. Его назначение – доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.