У берегов Аляски заметили российскую подводную лодку

Северное командование вооруженных сил США сообщило, что у берегов Аляски замечена российская подводная лодка, сообщило ведомство в Twitter.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подлодкой, которая всплыла сегодня у Аляски», – говорится в сообщении.

Американские военные уточнили, что российская субмарина находилась не в американских территориальных водах, но за ней внимательно наблюдают, поскольку не исключается, что на судне могла произойти авария, и ему может потребоваться помощь.

Между тем российские СМИ сообщают со ссылкой на источники в Тихоокеанском флоте, что субмарина, которая всплыла у берегов Аляски – это атомный подводный крейсер «Омск», который участвует в учениях. О внештатной ситуации на борту лодки данных нет.

The HQ of @NORADCommand and @USNorthernCmd are closely monitoring the Russian submarine that surfaced near Alaska today. We closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels, in our area of responsibility.

— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020