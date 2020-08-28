Коронавирус в Украине: новый антирекорд по зараженным

В Украине за сутки зафиксировано 2 438 новых случаев коронавируса. С начала пандемии от осложнений заболевания умер 2 451 пациент.

По состоянию на утро 28 августа в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2 451 летальный, 55 083 пациента выздоровели, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За сутки зафиксировано 2 438 новых случаев.

Всего проведено 1 494 243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 866 пациентов.

Статистика в регионах:

• Винницкая область – 3800 случаев;

• Волынская область – 5320 случаев;

• Днепропетровская область – 2162 случая;

• Донецкая область – 1318 случаев;

• Житомирская область – 3063 случая;

• Закарпатская область – 7302 случая;

• Запорожская область – 1487 случаев;

• Ивано-Франковская область – 8661 случай;

• Кировоградская область – 790 случаев;

• Киев – 12719 случаев;

• Киевская область – 5397 случаев;

• Львовская область – 13978 случаев;

• Луганская область – 274 случая;

• Николаевская область – 1077 случаев;

• Одесская область – 6751 случай;

• Полтавская область – 705 случаев;

• Ровенская область – 8921 случай;

• Сумская область – 1361 случай;

• Тернопольская область – 5478 случаев;

• Харьковская область – 8444 случая;

• Херсонская область – 374 случая;

• Хмельницкая область – 2194 случая;

• Черновицкая область – 9855 случаев;

• Черкасская область – 1390 случаев;

• Черниговская область – 1676 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что за предшествующие сутки в Украине умерло больше всего пациентов с коронавирусом. Было зафиксировано 49 летальных случаев, при этом 763 пациента выздоровели.

По данным Минздрава, за месяц количество госпитализированных с COVID-19 в Украине выросло почти вдвое. Вчера Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о новом эпидемическом зонировании в Украине с 31 августа. В красную зону попали 10 городов и 11 районов.