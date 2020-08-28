Всемирный банк пересмотрит рейтинг Doing Business

В опубликованном рейтинге обнаружены ошибки. Ранее Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020.

Всемирный банк решил временно прекратить публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений, которая касаются изменений в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020, сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Отмечается, что указанные данные не соответствовали методологии, согласно которой и составляли рейтинг.

Именно поэтому будет проведен независимый внутренний аудит, который проверит процесс сбора и анализа данных для рейтинга. В случае, если нарушения найдутся, данные по конкретным стран будут исправлены.

Публикация рейтинга восстановится после проведения аудита.

Напомним, что Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

Согласно данным Всемирного банка, положительные изменения имели 6 показателей из 10 индикаторов, которые учитываются при составлении рейтинга.

Наибольший прогресс был продемонстрирован по компоненте «защита миноритарных акционеров» +27 пунктов и компоненте «получение разрешения на строительство» +10 пунктов.

Кроме этого, положительные сдвиги произошли по таким индикаторам рейтинга: подключение к электросетям, международная торговля, регистрация имущества, доступ к кредитам.

«Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и «зеленый свет» для иностранных инвесторов», – заявил тогдашний премьер-министр Гончарук.

«Однако это только начало и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции», – добавил он.

Рейтинг Doing Business состоит ежегодно Всемирным банком. В нем оценивается инвестиционная привлекательность 190 стран мира. Отчет формируется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 основным индикаторам.

Индекс легкости ведения бизнеса является одним из решающих маркеров для бизнеса при принятии решений об инвестициях в ту или иную страну.

Как известно, рейтинг Doing Business – индекс легкости ведения бизнеса. Составляется Всемирным банком на основе годовых данных конкретной страны для сравнения простоты предпринимательской деятельности.

В 2019 году Украина занимала 71 место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

Кабмин ожидает, что в 2021 году Украина в рейтинге Doing Business может подняться минимум на 10 позиций.