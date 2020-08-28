Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод

Госсовет Финляндии запретил въезд украинским сборщикам ягод из-за эпидемии коронавируса. Финская граница будет закрыта до 18 сентября.

С 28 августа финская граница для украинцев, которые едут в Финляндию собирать ягоды, будет закрыта, сообщает финское издание «Yle».

Указанное ограничение ввел Госсовет Финляндии. Касается оно граждан тех стран, которые не входят в ЕС и где плохая эпидемиологическая ситуация.

Закрыта граница будет до 18 сентября.

Запрет не коснется граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.

Напомним, что Египет откроет пирамиды и музеи для туристов. Также будут сняты все ограничения для египтян и иностранцев на поездки между провинциями и городами.