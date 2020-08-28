На Одесском НПЗ взрыв: подозревают воров цветмета

На Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв на трансформаторной подстанции. В ГСЧС не исключают гибели людей во время взрыва.

В ночь с 27 на 28 августа на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. По сообщению полиции, взорвалась трансформаторная подстанция, могут быть погибшие, сообщает одесское издание «Думская».

Взрыв, по словам местных, произошел около полуночи. В жилых домах, находящихся рядом, пропала электроэнергия. Они также предполагают, что причиной могло стать незаконное вырезание кабеля охотниками за металлом.

По информации правоохранителей, после взрыва трансформаторной подстанции загорелась сухая трава.

В то же время в ГСЧС не исключают, что в результате инцидента погибли люди.

Взрыв на Одесском нефтеперерабатывающем заводе. Взрыв на Одесском нефтеперерабатывающем заводе. Пред 1 из 2 След

Напомним, что ранее СБУ заявила о предотвращении поджога одесской мечети неонацистами. Теракт планировался ко дню отмечаемого в Украине Дня крымскотатарского флага.