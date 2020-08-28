Кулеба: Украина заморозила контакты с Беларусью

Кулеба подчеркивает, что заморозка контактов Киева с Минском – ответ на действия беларусских властей в отношение протестующих.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас все взаимоотношения Украины с Беларусью «поставлены на паузу». Кулеба заявил об этом в эфире программы «Право на власть».

«У нас сейчас все процессы, все контакты с Белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом заявить», – заявил Кулеба.

«Мы следим за развитием ситуации и только тогда, когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены», – уточнил он.

По словам министра, остановка контактов с Минском – это ответ на действия властей в отношении мирных протестующих.

Кулеба также напомнил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о непризнании результатов выборов президента в Беларуси.

Напомним, что ранее президент Украины Зеленский заявил, что не желает Беларуси того, «что было у нас в 2014 году». Он призывает беларусов избежать кровопролития.