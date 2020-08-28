Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за оперативное задержание группы подозреваемых в нападении на автобус организации одиозного нардепа Ильи Кивы “Патриоты – за жизнь”.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По его мнению, такая эффективность впредь должна стать в Украине нормой.

Зеленский также заверил, что ни принадлежность к каким-либо политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям и взглядам (если это не запрещено законодательством) не должны быть оправданием преступлений.

“Именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой”, – подчеркнул президент.

Он также добавил, что власти Украины не могут допустить возвращения к “лихим 90-м” с разборками на улицах.

“Мы десятилетиями слушали лозунг “Закон – один для всех”… Громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные – получать реальное наказание”, – подытожил Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал PolitUA, под Харьковом расстреляли автобус с людьми Ильи Кивы.