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Зеленский о расстреле автобуса Ильи Кивы: “Не допустим возвращения 90-х”

Президент Украины поблагодарил полицию за оперативную работу.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за оперативное задержание группы подозреваемых в нападении на автобус организации одиозного нардепа Ильи Кивы “Патриоты – за жизнь”.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По его мнению, такая эффективность впредь должна стать в Украине нормой.

Зеленский также заверил, что ни принадлежность к каким-либо политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям и взглядам (если это не запрещено законодательством) не должны быть оправданием преступлений.

“Именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой”, – подчеркнул президент.

Он также добавил, что власти Украины не могут допустить возвращения к “лихим 90-м” с разборками на улицах.

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“Мы десятилетиями слушали лозунг “Закон – один для всех”… Громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные – получать реальное наказание”, – подытожил Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал PolitUA, под Харьковом расстреляли автобус с людьми Ильи Кивы.

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