Под Харьковом расстреляли автобус с людьми Ильи Кивы: фото и видео нападения

Вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, в котором ехали члены организации “Патриоты – за жизнь” народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. В результате нападения трое человек были ранены. Позднее полиция задержала группу нападавших в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 19:10. На место немедленно выдвинулось руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа Люботинського ОП (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

“Установлено, что вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем “Мицубиси” заблокировали движение микроавтобуса “Мерседес”, в котором находились представители ОО “За жизнь”, и заставили его остановиться. После этого из автомобиля “Мицусиби” вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет”, – уточнили в полиции.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что на трассе Киев-Харьков произошёл конфликт между “двумя группами сторонников разных политических сил”.

“В разультате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности”, – подчеркнул Геращенко.

Следует отметить, что первым об происшествии сообщил сам Кива. В своем видеообращении он обвинил в нападении членов Национального корпуса.

“Срочно!!! На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения “Патриоты – За Жизнь”. Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками”, – написал нардеп.

Позднее к нему присоединился нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович. Он в свою очередь заявил на своей странице в Facebook, что в результате нападения двое человек убиты, один ранен и один похищен.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Нацкорпусе заявили, что никакого отношения к случившемуся не имеют. А ппозднее политсила обнародовала свое заявление по поводу происшествия на трассе.

“Политическая партия “Национальный Корпус”, так же как и полк “Азов”, который сейчас выполняет боевые задачи на фронте, не причастны к избиению титушек Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков. Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива является психически нездоровой личностью с диагнозом “психопат”, которая не остановится ни перед чем для достижения своих преступных целей. Это было понятно с первых заявлений и действий Кивы относительно организованной преступной группировки “Патриоты – за жизнь”, которую он использует как пушечное мясо. Мы давно предупреждали, что действия психопата Кивы могут привести к человеческим жертвам. Мы призываем правоохранительные органы немедленно задержать Илью Киву и расследовать его причастность к организации террористического акта на трассе Киев-Харьков”, – говорится в заявлении Нацкорпуса.

Как ранее сообщал PolitUA, Кива высмеял протесты в США и предложил переименовать из-за них проспект Бандеры в Киеве.