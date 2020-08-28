Саакашвили собирается обратно в Грузию: но работу в Украине бросать не хочет

Он подтвердил, что будет принимать участие в грузинской избирательной кампании.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что будет участвовать в парламентских выборах на родине. Но при этом он останется на госслужбе в Киеве.

О своих планах Саакашвили рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, при этом продолжит выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

“Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национального совета реформ. Как раз в рамках деятельности Нацсовета я сегодня принимал у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов”, – заявил экс-президент.

Позднее Саакашвили опубликовал еще один пост, в котором заявил, что будет “сражаться и в Грузии, и в Украине”. По его словам, судьбы двух этих стран неразделимы.