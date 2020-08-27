Перемирие на Донбассе: 700 нарушений за первый же месяц

За месяц перемирия на Донбассе, с 27 июля по 27 августа, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня был нарушен 713 раз.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ. По данным миссии, за указанный период времени террористы “Л/ДНР” осуществили 100 взрывов и произвели 602 автоматные очереди и выстрела на линии соприкосновения.

“После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода миссия зафиксировала совокупно 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности, 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела)”, – уточняется в отчете.

Напомним, что только на протяжении Дня Независимости российские боевики нарушили перемирие на Донбассе шесть раз. Кроме того, террористы активно мешают деятельности миссии ОБСЕ, поэтому цифры в отчете могут быть неполными.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбассе во время перемирия двое украинских морпехов подорвались на мине.