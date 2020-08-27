Детская наивность: ОП вырезал нарушения из видео

Кадр из видео с концерта на День Независимости Украины.

Офис президента 26 августа опубликовал обновленную версию песенного попурри, которое исполняли популярные украинские артисты на День Независимости в центре Киева, где уже указано автора слов и музыки каждой композиции, которую использовали во время празднования. Обновленное видео опубликовано пресс-службой главы государства.

В отличие от оригинальной версии видео в обновленной указывается автор слов и музыки каждой композиции.

В видео в День Независимости указывалась лишь название и год выхода композиции без авторства.

После официального празднования 24 августа на Софийской площади многие пользователи соцсетей писали, что им не понравилось шоу, которое устроила власть в Киеве. В частности, обвиняли в том, что там исполнялись чужие песни без согласия авторов.

В группах «Океан Эльзы» и «Бумбокс» сообщили, что не давали разрешения на выполнение своих песен.

27 августа в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что песенное попурри, которое выполнялось в центре Киева в День независимости, не нарушает авторские права.

В Офисе президента объяснили, что по закону «Об авторском праве и смежных правах» допускается использование фрагментов песен без предварительного согласия автора.

В то же время, нужно указывать имя автора и источник заимствования.

В Офисе президента отметили, что под каждым фрагментом заимствованной композиции указанны ссылки на автора музыкального произведения, хотя на самом деле в оригинальном видео указывалась лишь название и год выхода композиции без авторства.

Напомним, что один из украинских телеканалов в День Независимости показал российский звездный концерт. Речь идет о печально известном «Славянском базаре».