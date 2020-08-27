Детская наивность: ОП вырезал нарушения из видео

Офис президента Зеленского «отфотошопил» видео концерта ко Дню Независимости, чтобы скрыть нарушение авторских прав при исполнении песен.
Офис президента 26 августа опубликовал обновленную версию песенного попурри, которое исполняли популярные украинские артисты на День Независимости в центре Киева, где уже указано автора слов и музыки каждой композиции, которую использовали во время празднования. Обновленное видео опубликовано пресс-службой главы государства.
В отличие от оригинальной версии видео в обновленной указывается автор слов и музыки каждой композиции.
В видео в День Независимости указывалась лишь название и год выхода композиции без авторства.
После официального празднования 24 августа на Софийской площади многие пользователи соцсетей писали, что им не понравилось шоу, которое устроила власть в Киеве. В частности, обвиняли в том, что там исполнялись чужие песни без согласия авторов.
В группах «Океан Эльзы» и «Бумбокс» сообщили, что не давали разрешения на выполнение своих песен.
27 августа в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что песенное попурри, которое выполнялось в центре Киева в День независимости, не нарушает авторские права.
В Офисе президента объяснили, что по закону «Об авторском праве и смежных правах» допускается использование фрагментов песен без предварительного согласия автора.
В то же время, нужно указывать имя автора и источник заимствования.
В Офисе президента отметили, что под каждым фрагментом заимствованной композиции указанны ссылки на автора музыкального произведения, хотя на самом деле в оригинальном видео указывалась лишь название и год выхода композиции без авторства.
Напомним, что один из украинских телеканалов в День Независимости показал российский звездный концерт. Речь идет о печально известном «Славянском базаре».