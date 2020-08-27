Киевводоканал проверил воду: коронавирус не обнаружен

Воду в Киеве проверили на наличие в ней коронавируса. Штаммы вируса SARS-COV-19 не были обнаружены ни в одной из 30 проб воды взятых на анализ.

Воду в Киеве и еще четырех городах Украины проверили на наличие коронавируса SARS-COV-19. Ни в одной из исследованных проб опасного вируса не обнаружили, сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

«В течение июля-августа было отобрано 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины, в том числе и в Киеве», – говорится в сообщении.

«Для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. SARS-COV-19 не был обнаружен ни в одной из проанализированных проб, как неочищенных, так и очищенных вод», – отмечают в сообщении.

Анализ проводила генетическая лаборатория «Diagen», находящаяся в Киеве.

Результаты проверки воды будут переданы в базу данных NORMAN как научный вклад Украины.

В соответствии с информацией Всемирной организации здравоохранения, коронавирус COVID-19 в воде не живет и легко подвергается окислению. Дезинфекция на этапе водоподготовки уничтожает любые вирусы.

Также ВОЗ отмечает, что «на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы, с очисткой сточных вод или без них».

Известно, что COVID-19 передается капельным и контактным путями.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине умерло больше всего пациентовс коронавирусом. Зафиксировано 49 летальных случаев, при этом 763 пациента выздоровели.

25 августа в Украине обнаружили 1 670 новых случаев COVID-19.

Наибольший суточный прирост количества больных за время эпидемии в Украине зафиксировали 21 августа – 2 328.

В этот же день в Киеве зарегистрировали суточный антирекорд смертности от коронавируса – умерли семь человек.