Иран разрешил МАГАТЭ провести инспекцию своих ядерных объектов

Речь идет только о двух локациях.

Иран допустит экспертов Международного агентства по атомной энергии к двум объектам на своей территории. МАГАТЭ проведет на них инспекцию.

Об этом говорится в официальном заявлении МАГАТЭ. В ведомстве уточнили, что официальный Тегеран добровольно предоставляет доступ к двум локациям, определенных МАГАТЭ, и способствует верификационным действиям.

“В действующем контексте, основываясь на анализе доступной информации, МАГАТЭ больше не имеет дальнейших вопросов к Ирану и запросов на доступ до других локаций”, – уточнили в агентстве.

Как ранее сообщал PolitUA, Иран согласился выплатить все необходимые компенсации за сбитый пассажирский самолет МАУ.