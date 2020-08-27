Сокращение и разоружение: что ожидает СБУ после реформы

В рамках запланированной реформы СБУ, ведомство частично демилитаризируют и сократят. Но при этом выполнить в настоящее время полную демилитаризацию спецслужбы невозможно.

Об этом сообщило РБК-Украина. В издании подчеркнули, что еще одной проблемой является лишение СБУ правоохранительных функций. Ведь Конституция предусматривает, что государственную безопасность обеспечивают правоохранительные органы и военные формирования.

“Есть два ключевых аспекта реформы, которые мы не можем на 100% реализовать в СБУ в сегодняшних реалиях. Первое, это полностью демилитаризовать СБУ, потому что, как минимум, в двух статьях Конституции прописано, что СБУ является военным формированием”, – пояснил в комментарии “РБК” начальник Центра международного сотрудничества СБУ Сергей Пунь.

При этом, по мнению заместителя главы комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Марьяны Безуглой, частичная демилитаризация СБУ попросту неизбежна.

“Военными останутся только те подразделения, которые просто не могут быть невоенными – спецназ “Альфа” и военная контрразведка. Все, что может быть не военным, перейдет на спецзвания и станет гражданским”, – уточнила парламентарий.

По ее мнению, не обойтись и без постепенного сокращения штата СБУ. Так, сейчас максимальный предусмотренный штат спецслужбы составляет 31 тысячу сотрудников, а реальный – около 27 тысяч. В ходе реформы эти цифры уменьшатся вдвое.

“Сейчас идут еще дискуссии – будет максимальная численность 15 или 20 тысяч сотрудников. Но это вопрос, в первую очередь, бюджета, потому что реформа предусматривает увеличение денежного обеспечения сотрудников СБУ”, – заявила замглавы комитета.

По словам экс-заместителя главы СБУ Виктора Ягуна, сокращать будут сотрудников старше 55 лет. Ссылаясь на собственный источник Ягун сказал, что таким сотрудникам уже сейчас “настоятельно рекомендуют” воспользоваться правом выхода на пенсию.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ поймала чиновников из Медицинских сил ВСУ на взятке в миллион гривен.