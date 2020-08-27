Египет откроет пирамиды и музеи для туристов: названа дата

Также будут сняты все ограничения для египтян и иностранцев на поездки между провинциями и городами.

С 1 сентября решением властей Египта в стране разрешат посещение культурных достопримечательностей. В их перечень входят музеи и археологические памятники, включая пирамиды Гизы, храмовые комплексы в Луксоре и Асуане.

Об этом сообщило издание Cairoscene. Также, уточнили журналисты, с 1 сентября будут сняты все ограничения для египтян и иностранцев на поездки между провинциями и городами, а с октября восстановят круизы по Нилу.

На первом этапе снятия карантинных ограничений вышеперечисленные объекты будут работать с максимальной загрузкой в 50%. Например, Каирский музей сможет обслуживать не более двухсот посетителей в час, остальные музеи – не более сотни, а пирамиды – по пятнадцать человек в час.

Кроме того, были установлены новые правила обслуживания туристических групп. Так, количество экскурсантов теперь не должно превышать двадцати пяти человек, а гиды обязаны не только носить маску но и по возможности использовать в работе аудиосистему для поддержания между туристами социальной дистанции.

Также власти Египта объявили о снижении стоимости билетов на посещение объектов Верхнего Египта на 50% вплоть до до 31 октября включительно. Предполагается, что это простимулирует быстрое восстановление туризма в Луксоре и Асуане.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина до конца сентября закрыла границы для иностранцев.