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“Это все враги”: пограничникам КНДР разрешили стрелять по китайцам

Контроль границы с КНР резко ужесточили.

Власти КНДР ужесточили контроль на границе с Китаем, пытаясь остановить распространение коронавируса. Теперь военным Северной Кореи разрешили стрелять на поражение в любого человека, который приблизится к границе на расстояние одного километра.

Об этом сообщило радио RFA. Как заявили в полиции города Хверен коронавирус распространился везде, кроме КНДР, и “враги пытаются занести его в народную республику через границы”.

В настоящее время, по данным радиостанции, особые меры начали действовать вдоль всей границы с Китаем, протяженность которой – почти полторы тысячи километров. Кроме того, еще один источник подтвердил RFA, что военнослужащим в этих районах раздали боевые патроны.

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Как ранее сообщал PolitUA, Украина до конца сентября закрыла границы для иностранцев.

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