Это первый подобный случай в Новой Зеландии.

Брентон Таррант, известный как “Стрелок из Крайстчерча”, 27 августа был приговорен к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение. Это самый строгий приговор за всю историю Новой Зеландии.

Об этом сообщил Reuters. В издании напомнили, что Тарранта признали виновным в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии, а также в 40 покушениях на убийство и совершении теракта.

При этом адвокат Тарранта от имени подзащитного заявил, что тот не будет опротестовывать решение суда.

Напомним, что в марте 2019 Брентон Таррант года устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч, как раз во время общей молитвы. Свое нападение террорист транслировал в прямом эфире на Facebook с помощью видеокамеры, установленной на его шлеме.

Как ранее сообщал PolitUA, в Луцке прошел первый суд над “луцким террористом” Максимом Кривошем, который взял в заложники полный автобус людей.